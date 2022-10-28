Bitlis'te tekstil sektörü için istihdam garantili kurslar açılacak

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneğinin (BİTSİAD) girişimleriyle istihdam garantili kurs açılacak.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile BİTSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sebahattin Okay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversite kampüsünde kurulacak atölyede kursa katılanlara makine ve dikiş eğitimi verilecek.

Açılan istihdam garantili kurslara katılarak sertifikalarını alanlar, tekstil sektöründe ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam edilecek.

Prof. Dr. Elmastaş, kurs için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, kontenjan sınırı olmayan kursun 6 hafta süreceğini söyledi.

Ücretsiz verilen istihdam garantili kursa katılarak sertifika alan tüm kursiyerlerin il genelindeki tekstil fabrikalarında doğrudan işe alınacağını anlatan Elmastaş, şöyle konuştu:

"Bitlis'teki tekstilcilerle ilgili çalışma yaptık ve BİTSİAD yönetim kurulu ile bir araya gelerek yaptığımız istişareler sonucu istihdama yönelik protokol imzaladık. Bu protokolün amacı tekstil firmaları için nitelikli ara elman ihtiyacını karşılayarak bölge istihdamı ile ekonomisine katkı sunmaktır. Kursa katılanlara Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün koordinesinde eğitimler verilecek. Protokolü hazırlarken tekstilcilerin personel konusundaki ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Onlar için önemli olan kalifiye ve dikiş becerisi olan elemanları yetiştirmek. Üniversitemizde eğitimleri verebileceğimizi ifade ederek protokolü imzaladık. Protokol kapsamında işverenler de iş garantisi verdi. Bizden sertifika alan, becerileri olan, dolayısıyla sertifikası olan tüm elemanlar doğrudan işe alınacak."

Okay da il genelinde faaliyet gösteren 45 tekstil atölyesinde 8 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Bölgede istihdamı artırmak için BEÜ ile protokol imzaladıklarını anlatan Okay, "Anlaşma kapsamında ilimiz genelindeki tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştirmesi konusunda üniversitemiz bünyesinde kurslar açılacak. Kurslara katılarak üniversiteden sertifika alan tüm kursiyerlere istihdam garantisi veriyoruz. Talebimiz iş ahlakı ve kalifiye personeldir. Şartları tamamlayan tüm kursiyerler ilimiz genelindeki atölye ve fabrikalarda işe alınacak." dedi.

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