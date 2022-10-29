Kaymakam Özçelik'ten görevi başındaki polislere ziyaret

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BİTLİS (AA - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, görev başındaki özel harekat polislerini ziyaret etti.

Özçelik, Özel Harekat Polis Merkezinde hizmet binasını gezerek güvenlik tedbirleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polislerle bir süre sohbet eden Özçelik, "Emniyet güçlerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışıyor. Terörle mücadelede çok önemli başarılar sağlayan kahraman vatan evlatlarımıza ve tüm kahraman güvenlik güçlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Özçelik'e, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.

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