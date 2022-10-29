Ahlat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakamı Fikret Dağ, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Ülkenin sahip olduğu savunma sanayisiyle çağ atlatacağını belirten Dağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okuduğu program, miniklerin mehteran, koro, tiyatro, oratoryo ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.









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