Güroymak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

28 Ekim 1923: Her şey değişmek üzere

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program, Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Cankaloğlu, "Bu aziz milletin fertleri olarak şanlı ecdadımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin büyük mücadeleler sonucunda ve yüzbinlerce şehit vererek kurulduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Atalarımızın bize ulusal ve kutsal emaneti olan vatanımıza sahip çıkacağız, birlik ve beraberlik içinde şanlı bayrağımızı sonsuza dek yurdumuz üzerinde dalgalandırmaya, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi korumaya ve yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerin gösteriler yaptığı programa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.