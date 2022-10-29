Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Adilcevaz Spor Salonu

Hakemler: Burhan İlhan, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş, Ahmet Metehan Tetik)

Bursa Büyükşehir Belediyesi : Radke Murilo, Gökhan, Emre Batur, Halil Kurtuluş, Bahov Dmitri, Metin Toy (Halil, Emre, Eranhan Can, Caner Ergül, Berk Dilmenler, Burak Çevik)

Setler: 24-26, 23-25, 10-25

Süre: 71 dakika (26, 24, 21)





BİTLİS (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında TÜRŞAD, Bursa Büyükşehir Belediye Spor'a evinde 3-0 mağlup oldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.