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Bitlisli usta 24 Oğuz boyuna ait tamgaları Ahlat bastonuna işliyor

AA

Bitlisli usta 24 Oğuz boyuna ait tamgaları Ahlat bastonuna işliyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde baston ustası Refa Gökbulak'ın asırlık ceviz ağaçlarından yaparak üzerine 24 Oğuz boyuna ait tamgaları (Türk oymaklarında el ile yapılan motif) işlediği bastonlar büyük ilgi görüyor.

Babasından öğrendiği sanatı 37 yıldır sürdüren Gökbulak, koç, manda ve sığır boynuzu ile asırlık ceviz ağaçlarını kullanarak birbirinden farklı bastonlar tasarlıyor.

Eğe, zımpara, testere ve rende kullanarak el işçiliğiyle yaptığı bastonları Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süsleyen Gökbulak, yurdun dört bir yanına sipariş üzerine bu tasarım bastonları gönderiyor.

Tasarımlarını günden güne geliştiren ve yaptığı bastonların çeşitliliğini artıran Gökbulak, bu yıl 24 Oğuz boyuna ait tamgaları da hazırladığı bastonlara işlemeye başladı.

- "Yeni olmasına rağmen birçok sipariş aldık"

Gökbulak, AA muhabirine, renk renk, desen desen Ahlat bastonu çeşitlerine Oğuz boylarının tamgalarının bulunduğu bastonları da eklediğini söyledi.

Bu tasarımın yeni olmasına rağmen birçok yerden ilgi gördüğünü dile getiren Gökbulak, şöyle konuştu:

"Mesleğe başladığımız günden bu yana farklı çeşitlerle sezonu açıyoruz. Bu yıl da 24 Oğuz boyuna ait tamgaları Ahlat bastonuna işledik. Ahlat Oğuz boyları tarafından uzun süre mekan olarak kullanılan bir şehir. Bunun belirtilerini tarihi eserlerimizde ve çeşitli yapılarda da görüyoruz. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı bunun en önemli örneklerinden biri. Bu nedenle tamgaları bu yıl Ahlat bastonuna işledim. Kısa bir süre önce yapmamıza rağmen ilgi görmeye başladı. Siparişler almaya başladık. Yoğun şekilde bu bastonlar üzerinde çalışıyoruz."

Gökbulak, Ahlat'ın tarih boyunca ilim, kültür ve sanatın merkezi olduğuna işaret etti.

"Kayı boyu 160 yıl Ahlat'ta kalmıştır. Ertuğrul Gazi Ahlat'ta doğmuştur. İlçemizde halen 'Kayı Mahallesi', 'Kayı Mezarlığı' bulunmaktadır. Ahlat'taki birçok tarihi eserde de bu tamgaları görmek mümkün." ifadelerini kullanan Gökbulak, tamgaların bastonlara çok yakıştığını belirtti.

Çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Gökbulak, bu tasarımının beğenilmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.

Gökbulak, "Oğuz boylarına ait tamgaların işlendiği bastonlar ilgi görüyor. Yeni olmasına rağmen Türk dünyasından ve birçok ilden bastonlarımız için sipariş veriliyor. Tarihi eserlere sahip çıkmak ve yaşatmak için hepimize görevler düşüyor. Ben de üzerime düşeni bu motif ve desenleri el sanatı ürünlerimize işleyerek yaptığımı düşünüyorum." diye konuştu.

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