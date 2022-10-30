Bitlis Kalesi'nin kuzey surları restore ediliyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis Kalesi'nin kuzey surlarında restorasyon çalışmaları ile yürüyüş yolu ve 2 seyir terasının yapımına başlandı.

Büyük İskender'in komutanlarından Badlis tarafından milattan önce 312 yılında kent merkezindeki kaya bloklarının üzerine inşa edilen Bitlis Kalesi, kentin önemli destinasyonları arasında yer alıyor.

Kadim tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'te, bugüne kadar tüm ihtişamıyla ayakta duran kale, restorasyon ve arkeolojik kazılarla turizme kazandırılıyor.

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ile kaleye çıkan Vali Oktay Çağatay, kuzey surlarındaki restorasyon ile ziyaretçiler için yapımına başlanılan yürüyüş yolundaki çalışmaları inceledi.

Vali Çağatay, gazetecilere, şehrin ortasında bulunan 2 bin 500 yıllık kalede çalışma başlattıklarını söyledi.

Kalelerde yürütülen arkeolojik kazıların uzun sürdüğünü anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Bu süreçte kalemizin ziyarete açılabilmesi ve vatandaşlarımızın rahatça gezebilmeleri için ahşaptan yürüyüş yolu yapıyoruz. Ahşap yürüyüş yolundan seyir terasına ulaşan vatandaşlarımız, yeni ıslah edilmiş Bitlis Deresi'ni, muhteşem millet bahçemizi, tarihi 1500'lü yıllara uzanan 10 tarihi köprümüzü, yine 1500'lü yıllara uzanan hamamımızı, hanlarımızı ve 700'lü yılların ortalarında yapılmış tarihi Ulu Camimizi de buradan izleme fırsatı bulacak. Bitlis muhteşem bir şehir haline geldi. Şehrin kalbinde de Bitlis Kalemiz yer alıyor. Bütün vatandaşlarımızı ilkbahar aylarından itibaren Türkiye'nin yeni gözdesi ve yeni destinasyonunu görmeye ve bu güzellikleri birlikte yaşamaya davet ediyorum."

"Dereüstü Islah Projesi"nin de tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Çağatay, asfaltlama çalışması yaptıklarını, kaldırım yapımının ise devam ettiğini aktardı.

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