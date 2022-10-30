Tatvan'da meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdiler

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Yolları esip geçiyoruz, meme kanserini es geçmiyoruz" etkinliğine yaklaşık 65 gönüllü katıldı.

Tatvan sahilinde düzenlenen etkinliğe katılanlar, sahil şeridi boyunca pedal çevirdi, broşür dağıtarak meme kanserine dikkati çekti.

Derneğin Genel Sekreteri Maşallah Özel, gazetecilere, meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Özel, "Meme kanserinde farkındalığın artması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1-31 Ekim tarihleri Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 'Yolları esip geçiyoruz, meme kanserini es geçmiyoruz' etkinliğini düzenledik. Sahil yolunda pedal çevirdik. Bilgilendirici broşürler dağıttık, erken teşhisin önemini anlatmaya çalıştık. Etkinliğimize yaklaşık 65 gönüllü katıldı."

BEÜ Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu Kulübü Başkanı Melike Ayça Erhan ise meme kanseri konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Dünyada 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü anlatan Erhan, "Kansere dikkati çekmek istiyoruz. Bunun için pedal çevirdik. Etkinliğimizi halay çekerek sonlandırdık. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim." dedi.

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