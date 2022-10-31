Ticaret Bakanı Muş, Bitlis'teki fabrikalarda incelemelerde bulundu

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BİTLİS (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bitlis'te fabrikalarda incelemelerde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

Kentteki programları kapsamında AK Parti MKYK üyeleri ve bölge milletvekilleri ile Bitlis Belediyesini ziyaret eden Muş, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Güroymak ilçesi ile Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikalarında incelemelerde bulunan Muş, istihdam ve üretim faaliyetleriyle ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Buradan Rahva bölgesinde 56 bin metrekare alana inşa edilen iplik fabrikası şantiyesine geçen Bakan Muş, fabrika yetkilileriyle bir araya geldi.

Ardından Bitlis Eren Üniversitesine (BEÜ) geçen Muş, "Gençlik Buluşması" programında gençlerle sohbet etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret ettikten sonra kentten ayrılan Bakan Muş'a, Vali Oktay Çağatay, AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu eşlik etti.

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