AK Parti Van Milletvekili Kartal Tatvan'da ziyaretlerde bulundu

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BİTLİS (AA) - AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde, ziyaretlerde bulundu.



Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Kartal, daha sonra ilçe merkezinde esnafı dolaştı.



İş yeri sahipleri ve vatandaşlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Kartal, belediyenin çalışmalarını da yerinde inceledi.

Bölge milletvekilleriyle birlikte "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Bitlis'e geldiklerini belirten Kartal, "Partimizin programı kapsamında il ve ilçelerdeki sivil toplum kuruluşları, belediye, esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Aldığımız notları ziyaret dönüşü partimize rapor ediyoruz." dedi.



Kartal'a, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve partililer eşlik etti.

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