Bitlis'te otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ovakışla beldesinde Y.A, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Pikbay ailesi mensuplarına önce traktörüyle kaza yaptırdı.

Y.A, daha sonra yanındaki silahla otomobildekilere ateş açtı.

Saldırıda, otomobilde bulunan Abdullah Pikbay hayatını kaybetti, ağır yaralanan Salih Pikbay ise ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.A, güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu yakalandı.

Geçen yıl şüphelinin ailesinden bir kişinin aynı husumet nedeniyle öldürüldüğü öğrenildi.

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