Bitlis'te sahipsiz köpeğin ısırdığı 2 çocuğun tedavisi Ankara'da sürüyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis Sağlık Müdürlüğü, Adilcevaz ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından Ankara'ya sevk edilen 3 çocuktan 2'sinin tedavisinin sürdüğünü, bir çocuğun da taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ekim'de ilçeye bağlı Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran M.E'nin, fiziki muayenesinde yaklaşık 1 ay önce kuduz şüpheli sahipsiz köpek tarafından ısırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Hastanın 20 Ekim'de Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kişinin Hacettepe Üniversitesi'nde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. B.Ü, 31 Ekim'de Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden taburcu edilmiştir. P.E. ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olup genel durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E'nin, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir."

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26 Ekim'de toplanarak bazı kararlar aldığı belirtilen açıklamada, "27 Ekim'de ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde toplam 19 okulda 1960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 12 vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim'de ilçe merkezindeki 5 lisede 1163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verilmiş ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulanmıştır. 24-31 Ekim tarihleri arasında 'İZCİ' sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka, ısırılanların şüpheli temaslı olduğu vakalardır." ifadelerine yer verildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilçede kuduz pozitif saptanmış bir hayvanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"31 Ekim'de 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve koruma amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce yapılmaktadır."









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