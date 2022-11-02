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GÜNCELLEME - Bitlis'te köpeğin ısırdığı 2 çocuğun tedavisi Ankara'da sürüyor

AA

GÜNCELLEME - Bitlis'te köpeğin ısırdığı 2 çocuğun tedavisi Ankara'da sürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Sağlık Müdürlüğü, Adilcevaz ilçesinde köpeğin ısırmasının ardından Ankara'ya sevk edilen 3 çocuktan 2'sinin tedavisinin sürdüğünü, bir çocuğun da taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ekim'de ilçeye bağlı Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran 11 yaşındaki M.E'nin, fiziki muayenesinde yaklaşık 1 ay önce kuduz şüpheli köpek tarafından ısırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Hastanın 20 Ekim'de Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kişinin Hacettepe Üniversitesi'nde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. (9) ve B.Ü. (6) isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. B.Ü, 31 Ekim'de Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden taburcu edilmiştir. P.E. ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olup genel durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E'nin, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir."

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26 Ekim'de toplanarak bazı kararlar aldığı belirtilen açıklamada, "27 Ekim'de ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde toplam 19 okulda 1960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 12 vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim'de ilçe merkezindeki 5 lisede 1163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verilmiş ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulanmıştır. 24-31 Ekim tarihleri arasında 'İZCİ' sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka, ısırılanların şüpheli temaslı olduğu vakalardır." ifadelerine yer verildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilçede kuduz pozitif saptanmış bir hayvanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"31 Ekim'de 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve koruma amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce yapılmaktadır."

- Köy ve çevresindeki yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı

Öte yandan Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada da 19 Ekim'de kolundaki kaşıntı ve ağrı şikayetiyle Adilcevaz Onkoloji Hastanesi acil servisine giden M.E'nin yaklaşık 1 ay önce bir köpek tarafından ısırıldığını ve ilk defa hastaneye başvurduklarını ilettiği bildirildi.

Hastanın aynı gün birinci doz kuduz aşısının acil serviste yapıldığı ve pediatri servisine yönlendirilerek gözlem amacıyla yatırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yatışı sırasında hipersalivasyonu olduğu görülmüş ve kuduz şüphesi ile ivedilikle uçak ambulansla Hacettepe Üniversitesi'ne yatışı yapılmıştır. Bu şüphe üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ekibi, hastanın evine ve köyüne filyasyon amaçlı gitmiş olup aynı zamanda çocuğun eğitim gördüğü okulda öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler vermiştir. Filyasyon ekiplerinin verdiği eğitim sonrası köyde bilinç artmış olup aslında bu vakanın tek ısırılma vakası olmadığı, köyde başka ısırılmaların da olduğu ama hastaların hastaneye başvurmadığı tarafımızca tespit edilmiştir. Eski ısırılma vakaları hastaneye yönlendirilmiş ve aşılanmaya başlanmıştır."

Isırılma hadisesine karışan köpeğin, çocuğu ısırdıktan sonra öldüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince cesedinin usulüne uygun gömüldüğü belirtilen açıklamada, "Hastaneye başvuran eski ısırılma vakalarından şüpheli 2 çocuktan biri Hacettepe Üniversitesine, diğeri Etlik Şehir Hastanesine uçak ambulans ile sevk edilerek yatışı sağlanmıştır. 31 Ekim'de Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen hastanın kliniği ve genel durumu iyi olması sebebi ile taburcu edilmiş olup kuduz tanısı konulmamıştır. Hacettepe ye sevk edilen diğer hastanın da genel durumu iyi olup takip amaçlı yatışı devam etmektedir. 26 Ekim'de İlçe Hıfzısıhha Komisyonu kararınca ısırılma hadisesinin yaşandığı köy ve çevre köylerde hayvan giriş çıkışları yasaklanmış ve hayvan karantinası uygulanmış olup bu köylerdeki hayvanların İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimizce aşılanmaları yapılmıştır. Halihazırda karantinalar devam etmekte olup ekiplerimiz sahada çalışma ve takiplerine devam etmektedirler." denildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim tarihli kararında, Aydınlar beldesi ve mahalleleri ile Göldüzü köyünün de aralarında bulunduğu 16 köy ve bağlı mezralarının ikinci bir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı alınıncaya kadar hayvan giriş çıkışına kapatılmasına, hayvan kesimi ve satışının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

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