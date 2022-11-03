Ahlat'ta patates hasadından 170 bin ton ürün bekleniyor

BİTLİS (AA) - Türkiye'de en çok patates yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerden Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 170 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.



Tarlalarda patates hasadına başlayan çiftçileri ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat'ın tarımsal faaliyetleriyle Doğu Anadolu'da öne çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 9'unun, kuru fasulye ihtiyacının yüzde 8'inin Ahlat'tan karşılandığını belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Bu yıl 170 bin ton patates rekoltesi bekliyoruz. Çok şükür çiftçilerimiz hem verimden hem kaliteden memnun. En önemli etmen çiftçilerimizin kabiliyetli olmasıdır. Bu sayede Doğu Anadolu'daki tüm illerin patates ihtiyacını karşılamakla beraber çoğu ürünlerimizi de yurt dışı pazarlarına sunuyoruz. Bu yıl 35 bin dekar alanda patates üretimi yapılıyor. Burada sadece yemeklik olarak düşünmüyoruz. İnsanların ihtiyaçlarına ve damak zevkine göre cipslik, yemeklik ve kızartmalık olmak üzere kombine çeşitlerle patates üretimi gerçekleştiriyoruz."

İlçenin Taşharman köyünde patates üreticiliği yapan Ecebettin Karakaya da "Melodi cinsi ektiğim patatesimizin hasadını yapıyoruz. 60 dönüm yer ektim ve bir dönümden 5 tona yakın ürün hasat ediyorum. Bu da yaklaşık 300 ton ürüne tekabül ediyor. Şükürler olsun geçen yıla göre çok güzel bir verim aldık." dedi.

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