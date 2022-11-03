Hizan Kaymakamı Özçelik sıcak asfalt çalışmasını inceledi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede yapılan sıcak asfalt çalışmasını inceledi.

Yürütülen çalışma hakkında görevlilerden bilgi alan Özçelik, yolun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.



Özçelik, sorumluluk sahalarındaki bütün yollara önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşların rahat ulaşımı için gerekli çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Özçelik, "İnsanlara en iyi hizmeti sunmak için kaymakamlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarının hayırlı olmasını temenni ederim." diye konuştu.

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