Güroymak'ta 45 öğrenci icazet aldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 45 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Nurtepe Mahallesi'ndeki Norşin Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen törende, hafızlık sınavlarında başarı gösteren 17 öğrenciye ilmi icazet, 28 öğrenciye ise hafızlık belgesi verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, bir ayda ikinci kez icazet merasimine katıldığını söyledi.

Bu müesseselerde yapılan faaliyetlerin halka arz edilmesi, halkın bilgilendirilmesi ve yeni yetişen nesillerin buradaki faaliyetlerden haberdar olmalarının önemine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'miz için milli manevi değerlerimizle beraber özellikle gençliğimizin inşasında ve imanında hem İslami ilimlerin hem de hafızlık eğitimlerimizin önemi çok büyük. Şimdi çok söz söylemek yerine çok iş yapma zamanı. Eksiklikler, yapılması gerekenler nelerdir, alınması gereken önlemler hangi hususlardır, bunları inşallah yaparak buradaki eğitimlerimizin çok daha kaliteli ve insanlara çok daha faydalı olma adına bütün gayretimizi sergileyeceğiz. Burada hem İslami ilimlerde hem de hafızlık eğitimde başarılı olan yavrularımızı tebrik ediyorum."

Konuşmanın ardından talebelere belgeleri verildi.

Programa, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve din görevlileri katıldı.

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