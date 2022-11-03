Bitlis'te ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki Üçyol Kavşağı'nda 13 AS 334 plakalı ambulans ile 34 HF 295 otomobil çarpıştı.

Kazada ambulanstaki 3 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar, tedbir amaçlı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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