Bitlis'te gümrük kaçağı 16 telefon ele geçirildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir kişinin üzerinde yapılan aramada 16 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir minibüsü durdu.



Minibüste durumundan şüphelenilen kişinin üst aramasında gümrük kaçağı 16 telefon ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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