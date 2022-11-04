Hizan'da engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde faaliyet gösteren Özel Hizan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 5 engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türkiye Engelliler Vakfı'nın destekleriyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler vakfın bahçesinde engellilere teslim edildi.
Kaymakam Nurhalil Özçelik, engelli vatandaşın dertlerini dert edindiklerini söyledi.
Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çaba gösterdiklerini belirten Özçelik, "Devletimiz her zaman engellilerin yanındadır. Onların sıkıntılarını gidermek için gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.