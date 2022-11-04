Bitlis'te 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Tatvan ilçesinde bir araç durduruldu.

Yapılan aramada 6 parça halinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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