Adilcevaz'da aşılama çalışmaları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin köpek ile kedilerin aşılanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Göldüzü köyünde köpeğin ısırdığı çocukların rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından bölgede alınan önlemler sürüyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Aydınlar beldesi ve mahalleleri ile Göldüzü köyünün de aralarında bulunduğu 16 köy ve bağlı mezraların hayvan giriş çıkışına kapatılmasına, hayvan kesimi ve satışının durdurulmasına yönelik kararın devam ettiği ilçede, kedi ile köpeklerin aşılanmasına yönelik çalışma da yürütülüyor.
Kaymakamlık koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye ekipleri, veterinerlerin de katıldığı çalışmalarda, 20 köyde kedi ve köpekleri yakalayarak aşıladı.
Aşı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.