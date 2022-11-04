Hizan Kaymakamı Özçelik'ten köy ziyareti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kalkanlı köyünü ziyaret etti.

Kalkanlı Köyü Ortaokuluna gelen Özçelik, öğrencilerle derse katıldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özçelik, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

Köy sakinleriyle de sohbet eden Özçelik, "İlçemizin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşımızın ayağına kadar giderek sorunlarını çözmek ve dertlerine ortak olmak için köy ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek, devletimizin varlığını ve sıcaklığını vatandaşlarımıza hissettirmek amacıyla ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

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