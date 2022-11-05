Bitlis'te otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 9 zanlı tutuklandı.

Ovakışla beldesinde 31 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından yürütülen çalışmalar sonucu, aralarında olayı gerçekleştirdiği, yardım ettiği ve planladığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ovakışla beldesinde 31 Ekim'de bir otomobile düzenlenen saldırıda Abdullah Pikbay hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Salih Pikbay ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.









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