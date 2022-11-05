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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

AA

Bitlis'te otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 9 zanlı tutuklandı.

Ovakışla beldesinde 31 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından yürütülen çalışmalar sonucu, aralarında olayı gerçekleştirdiği, yardım ettiği ve planladığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ovakışla beldesinde 31 Ekim'de bir otomobile düzenlenen saldırıda Abdullah Pikbay hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Salih Pikbay ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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