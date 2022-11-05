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Budaklı Kaplıcası'ndaki mandalarla çekilen belgesele teşvik ödülü

AA

Budaklı Kaplıcası'ndaki mandalarla çekilen belgesele teşvik ödülü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesi Budaklı köyünde mandaların kışın insanlarla kaplıcaya girmesini konu alan belgesel, Meksika, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Macaristan ve Güney Kore'deki festivallerde ilgi gördü.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) katkılarıyla, insan ve hayvan sevgisini anlatmanın yanı sıra kentin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla "Madak" adlı belgesel çekildi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Benek'in yönetmenliğini yaptığı 32 dakikalık belgeselin çekimleri, ocak ve şubatta Budaklı köyünde gerçekleşti.

Soğuk havada Budaklı Kaplıcası'na giren mandalar ile insan ve hayvan sevgisinin ele alındığı belgeselde, 3 kuşaktır manda yetiştiriciliği yapan Erbay ailesinin hikayesi anlatıldı.

BEÜ'de yapılan galanın ardından Meksika, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Macaristan'da düzenlenen festivallerde seçkiye layık görülen belgesel, Güney Kore'deki International Companion Animal Film Festivali'nden ise teşvik ödülüyle döndü.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, çekimleri için katkı sundukları "Madak" belgeselinin 5 ülkede yapılan uluslararası festivallerde karşılık bulduğunu söyledi.

Bundan sonraki süreçte de belgeselin ödül almasını beklediklerini belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Bitlis, manda yetiştiriciliğinde Türkiye'de 5. sırada yer alan önemli illerden biri. Bitlis'te de mandaların çoğunluğu Güroymak'ta bulunuyor. Bu potansiyelden dolayı farkındalık oluşturmak istedik. Bunu tanıtmak için üniversitemizin desteğiyle Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Benek hocamızın yönetmenliğinde belgesel çekildi. Bitlis'te manda ürünlerinden istifade ediliyor. Bu belgeselle manda ürünlerine rağbetin ve katma değerin daha fazla artmasını istiyoruz.

Manda yetiştiriciliğinde bölgede 1. sırada olan Bitlis'te 10 binden fazla manda bulunuyor. İnsanların en büyük geçim kaynaklarından birini oluşturuyor. Manda yoğurdu, kaymağı ve tereyağı çok aranan ürünler. Pazar sorunu yok. Bu ürünleri biraz daha fazla tanıtarak ve katma değerini yükselterek sunmamız gerekiyor. Belgesel manda ürünlerinin daha iyi pazarlanması için farkındalık oluşturacak."

Kışın Budaklı Kaplıcası'na giren mandaları izlemek için dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçinin bölgeye geldiğini anlatan Elmastaş, kaplıcanın ve sıcak su kaynaklarının yer aldığı İron sazlığının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildiğini hatırlattı.

Elmastaş, "Mandaların kışın sıcak suya girerek yıkanması ilginç görüntüler oluşturuyor. Bu nedenle burası turizmciler ve bazı meraklıları açısından ayrı bir önem taşıyor. Bu açıdan da dikkati çekmek istedik. Belgeselde bir ailenin günlük yaşamı ve mandalarla olan diyalogu anlatılıyor." dedi.

- "Belgeselimiz şu ana kadar önemli bir performans gösterdi"

Prof. Dr. Benek ise Elmastaş'ın talebi üzerine, kentin ekonomisinde önemli bir yer tutan mandalarla ilgili "Madak" belgeselini çektiklerini aktardı.

Özellikle kışın mandaların kaplıcaya girmesinin dikkati çektiğini anlatan Benek, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu bir ortamda mandaların sıcak suya girerek zaman geçirmeleri belgeselimizin konusuydu. Belgeselde 3 temel nokta ilgimizi çekti. Birincisi kışın eksi 20 derecelerde kaplıcaya giren mandaların bunu yaşamlarının önemli bir parçası yapmaları. İkincisi Bitlis'in, Türkiye'de manda yetiştiriciliğinde en önemli illerden biri olması. Üçüncüsü ise mandalarla geçimlerini sağlayan 3 kuşak üzerinden insan hayvan sevgisini anlatmaktı. 80 yaşındaki nine, oğlu ve torununun mandalarla ilişkisini anlamaya çalıştık. Mandalarla daha fazla zaman geçirerek yaşamını idame ettirenlerin hayvanlarla ilişki geliştirdikleri, sevgi bağı kurduklarını hatta bunun duygusal ilişkiye dönüştüğünü gördük. Belgeselimizle insan hayvan sevgisini üç kuşak üzerinden anlamaya çalıştık. İlde giderek önemi artan manda yetiştiriciliğinin ekonomik boyutuna ve jeotermal kaynağın değerlendirilerek istihdam yaratılmasına da dikkati çektik."

Belgeseli uluslararası festivallere gönderdiklerini belirten Benek, "Ekim itibarıyla filmimiz 6 festivalde karşılık gördü. Güney Kore'de cesaret verici teşvik ödülü aldı, İsveç'te iki festivalde yarı finalist oldu, Macaristan ve Güney Kıbrıs'ta da seçki filmi seçildi. Meksika'da ödül için yarışmaya devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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