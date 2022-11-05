Tatvan'daki futbol sahası inşaatında sona gelindi

BİTLİS (AA) - Tatvan Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Fuar Mahallesi'ne inşa edilen futbol sahasının bu ay tamamlanması planlanıyor.



Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere, zemini toprak olan atıl durumdaki sahada müsabakaların oynanamadığını söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında ilçeye uluslararası standartlarda saha kazandırdıklarını ifade eden Geylani, ilçenin muhtelif yerlerinde 10 tane de semt sahası yaptıklarına aktardı.



İlçeye önemli spor tesisleri kazandırdıklarını anlatan Geylani, şöyle konuştu:



"Futbol sahası yanında basketbol ve voleybol sahaları da inşa ettik. Karşı tarafta ise 500 kişi kapasiteli tribün kuruldu ve böylelikle buraya büyük bir spor kompleksi kazandırdık. Burada 3., 2. ve 1. lige çıkacak genç sporcularımız için güzel bir alt yapı oluşturmuş olduk. Her yaştan sporcumuz buradaki imkanlardan faydalanabilecek. İnşallah hayırlara vesile olur. İlçedeki spor tesisleri ile ilgili büyük sıkıntıyı gidermiş olduk. İlgi ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız ile milletvekillerimize teşekkür ediyorum."



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