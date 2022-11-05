Adilcevaz'da hayvanları aşılama çalışmaları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek ve kedilerin aşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belediye görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ilçe genelinde yakaladıkları hayvanların aşılarını yapıyor.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, gazetecilere, Göldüzü köyünde köpeğin ısırması sonucu yaşanan gelişmelerden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İlçede köpekleri aşılayıp kısırlaştırdıklarını anlatan Gürsoy, "Hadisenin olduğu yer, sorumluluk alanımız dışında. İlçemize 35 kilometre uzaklıktaki Göldüzü köyünde gerçekleşti. Hadise gerçekleştikten sonra köylerde aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarına imkanlar ölçüsünde başladık, devam ediyoruz." dedi.

Çevre bölgelerden ilçeye köpeklerin bırakıldığını belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"İlçemizde aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarını yapıyoruz ancak bu bir ekip çalışması. Herkes kendi bölgesinde bu çalışmaları yaparsa hepimiz için, çocuklarımız, hatta hayvanlar için daha önemli bir çalışma olur. Vatandaşlara sesleniyorum, başıboş köpek görürseniz belediye ekiplerine haber verin. Köylerde ise ilgili kurumlara bilgi verirseniz daha hızlı hareket ederek aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları yapabileceğiz."

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