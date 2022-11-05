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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis-Tatvan otogarının temeli törenle atıldı

AA

Bitlis-Tatvan otogarının temeli törenle atıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis il merkezi ile Tatvan ilçesi arasında bulunan Rahva bölgesindeki üçyol mevkisine kurulacak Bitlis-Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Bitlis ve Tatvan belediyelerinin ortak girişimiyle yapılacak otogarın temel atma töreninde konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projenin 50 milyon lirayı aşacak bir yatırım olduğunu söyledi.

Yeni otogarın oturum alanının 3 bin 750 metrekare, inşaat alanının ise da 5 bin 450 metrekare olduğunu bildiren Tanğlay, şunları söyledi:

"Otogar toplamda 18 perondan oluşacak. Üçyol mevkisinde olduğu için çok güzel hizmet vereceğine inanıyoruz. Günümüz şartlarına uygun ve içinde tüm bölümlerin olacağı çok modern bir otogar olacak. Bu yıl sonuna kadar inşaat çalışmalarını tamamlayıp, yaz sezonunun ortasına kadar da tüm çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Otogarımızın yapımı için büyük destekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve bizimle beraber emek sarf eden belediye başkanımıza teşekkür ediyorum."

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise otogar projesini geçen yıl hazırladıklarını ve bu güne kadar 3 kez ihale edildiğini anlattı.

Otogarı, Bitlis çevre yolu ile Tatvan çevre yolunun birleştiği ortak noktada kurdukları için bölgenin gelişimine de büyük katkı sunacağını dile getiren Geylani, "Orta ölçekli bir sanayi bölgesi, mezbaha, gıda toptancıları ve hal çarşısı projelerimizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda buranın gelişimi ve ticaret merkezi haline gelmesine yönelik çalışmalarımız var. Yeni otogarımızda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Törene AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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