Köpeğin ısırdığı çocuk, Bitlis'teki evinde takip altında tutuluyor

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BİTLİS (AA ) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeğin ısırması sonucu rahatsızlanan ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavinin ardından evine dönen çocuk, takip altında tutuluyor.

Ankara'da tedavisinin tamamlanmasının ardından ilçeye bağlı Göldüzü köyündeki evine gelen P. Ergün'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Baba Hanifi Ergün, AA muhabirine, oğlunun evde takip altında olduğunu, şu anda bir sıkıntısının bulunmadığını söyledi.

Oğlunun iyileşmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Ergün, "Şu anda durumu iyi. Doktorlar rahatsızlanması durumunda hemen hastaneye götürmemizi istediler. 1 yıl boyunca kontrolleri sürecek. Bu nedenle okula gönderemiyoruz. Eğitiminden geri kalmaması için uzaktan eğitim verilmesi konusunda talebimiz var. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

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