Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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BİTLİS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.



Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nun konferans salonunda ise öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.



Atatürk'ün hayatının anlatıldığı slayt gösterimiyle sona eren törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, polis, asker, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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