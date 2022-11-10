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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BİTLİS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde anıldı.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden program, şiirlerin okunması ve sinevizyon gösterimiyle son buldu.

Programa Kaymakam Remzi Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Levent Aldatmaz, Tatvan Belediye Başkan Vekili Vezir Uçak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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