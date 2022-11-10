Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BİTLİS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde anıldı.
Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Atatürk Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden program, şiirlerin okunması ve sinevizyon gösterimiyle son buldu.
Programa Kaymakam Remzi Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Levent Aldatmaz, Tatvan Belediye Başkan Vekili Vezir Uçak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.