Güroymak'ta yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Güroymak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği okulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler güvenli şekilde tahliye edilerek, toplanma alanlarına alındı.

Ekiplerin, yaralanan öğrenciyi kurtardıktan sonra yangını kontrol altına almasıyla tatbikat sona erdi.



Okul Müdürü Metin Kardaş, öğrencileri tehlike anında okul binasından nasıl tahliye edilecekleri konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, başarılı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktardı.

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