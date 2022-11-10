Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Bitlis'in Hizan ilçesinde anıldı.

Hükümet Konağı bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür merkezinin konferans salonunda devam eden programda, konuşmalar yapıldı, sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler şiirler okudu.

Öğrencilerden oluşan koronun şarkılar seslendirmesiyle son bulan programa Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.