Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BİTLİS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Bitlis'in Hizan ilçesinde anıldı.
Hükümet Konağı bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kültür merkezinin konferans salonunda devam eden programda, konuşmalar yapıldı, sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler şiirler okudu.
Öğrencilerden oluşan koronun şarkılar seslendirmesiyle son bulan programa Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.