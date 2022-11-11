DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Bitlis'te esnafı ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Bitlis'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Bitlis'teki temasları kapsamında İl Başkanı Burhan Aksoy ve partililer ile çarşı merkezine geçen Şahin, iş yeri sahipleriyle görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Şahin, daha sonra Tatvan ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.



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