Bitlis'te kuduz nedeniyle ölen çocuğun ailesi, aynı acılar yaşanmasın istiyor

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BİTLİS (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ailesi, aynı acıyı başkalarının yaşamaması için sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istedi.

İlçeye bağlı Göldüzü köyünde yaşayan Murat ve Çiğdem Erçetin çifti, 5 çocuklarından biri olan ve sahipsiz köpeklerin ısırması üzerine yakalandığı kuduz nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa'nın acısını yaşıyor.

Köylülerin, çevre il ve ilçelerden gelenlerin taziyelerini kabul eden Erçetin ailesi, başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için sahipsiz köpeklerin toplanması gerektiğini belirtiyor.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Çiğdem Erçetin, AA muhabirine, çok büyük bir acı içinde olduklarını söyledi.

Yaşadıkları süreçte birçok kesimden destek gördüklerini belirten Erçetin, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti. Erçetin, şöyle konuştu:

"Evlat acısı zor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz, kimseye zarar vermesinler. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın."

Baba Murat Erçetin ise oğlunu elim bir olay sonucu kaybettiğini dile getirerek, "Acımız çok büyük. Bu konuda başka kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Sokak köpeklerine bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İnşaat işçisiyim, gurbette çalışıyordum ama artık gitmeyeceğim, çocuklarımın yanında olacağım. Bir iş olursa çalışmak istiyorum." dedi.

- "Başıboş köpekleri toplasınlar. Bir çare bulunsun"

Mustafa'nın dedesi Yılmaz Erçetin de taziye sürecince köy muhtarı ve köylülerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Oğlunun ve gelininin acı çektiğini dile getiren Erçetin, şunları kaydetti:

"Mustafa'nın yaşadığı olay dünyada gündeme geldi. Allah rahmet eylesin. Başkalarının canı yanmasın. Başıboş köpekleri toplasınlar. Hayvanseverler 'ben hayvanı seviyorum' diyor, benim torunum vefat etti, benim acımı da paylaşsınlar. Ben demiyorum 'hayvanlar öldürülsün' ama bir çare bulunsun. Devletimiz büyük bir devlet, yapabilir."

Bütün yetkililerin tedavi sürecinde kendilerine yardımcı olduğunu belirten Erçetin, "Özellikle Adilcevaz ilçesindeki çocuk doktorundan Allah bin kere razı olsun. Oğlumun psikolojisi bozulmuş. Torunum için Fransa'dan arayanlar oldu. Fransa televizyonu bu çocuğu gösteriyordu ama çaresi bulunmadı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ciğerimiz yanıyor. Annesi ve babası her gün ağlıyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Emin Erçetin, köpeklerin köyde sorun olmaya devam ettiğini belirterek, "Sokak köpekleri hayvanlarımızı yiyor, evimize kadar giriyorlar. Toplanırsa çok iyi olur, çok rahatsız oluyoruz. Tavuklarımızı götürüyorlar. Korkudan akşam evden çıkamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göldüzü Köyü Muhtar Halis Oruçlu, köyün çevresindeki köpeklerin de aşılanmasını talep ettiklerini, bu konuda yetkililerden destek istediklerini söyledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 11 yaşındaki Mustafa Erçetin, 9 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

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