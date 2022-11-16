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Tatvan'da doktorlar oluşturdukları Toraks Konseyi ile hastaların takibini yapıyor

AA

Tatvan'da doktorlar oluşturdukları Toraks Konseyi ile hastaların takibini yapıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde uzman hekimlerce oluşturulan Toraks Konseyi, akciğer kanseri tanısı konulan hastaların tedavisiyle ilgileniyor.

Alanında uzman 7 doktorun yer aldığı konseyde, kanser tanısı konulan hastalar ile kanser şüphesi olan hastaların değerlendirmeleri yapılıyor.

Değerlendirme sonrası tanı konulan hastaların tedavisi, konseyde yer alan doktorların gözetiminde devam ediyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Yusuf İlhan, gazetecilere, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, patoloji ve radyoloji bölümlerindeki meslektaşlarının katkılarıyla, hastalar için Toraks Konseyi yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının hastalar için en uygun tanı ve tedavi sürecini belirlemek olduğunu bildiren İlhan, şunları kaydetti:

"Akciğer kanserini mümkünse önlemeyi, önleyemiyorsak erken dönemde tedavi sürecini başlatmayı hedefliyoruz. İnsanlara sigarayı bırakmalarını ve hiç başlanmamalarını öneriyoruz. Özellikle 50 yaş üzeri sigara içen erkek hastalarda akciğer kanseri riski yüksek. Bu hastaların düzenli olarak kanser taraması yapmaları gerektiğini bilmelerini hedefliyoruz. Tatvan Toraks Konseyi olarak sigaranın bırakılmasını ve erken tanı için bu farkındalığa sahip olunmasını istiyoruz."

Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Sarıçoban, "Amacımız hastalarımızda mümkün olduğunca erken tanı koyabilmek. Gelen hastalara burada biyopsi yaparak tanı koyuyoruz, evreliyoruz, takip ve tedavilerini yapıyoruz. Hastalarımızı başka illere sevk etmeyerek çevre illerden de sevk alıyoruz. Bu da bölgemiz açısından önemli bir kazanımdır." diye konuştu.

Akciğerle ilgili problemi olanlara hizmet verdiklerini vurgulayan Radyoloji Uzmanı Dr. Emrah Taş da hastalara erken tanı konulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Klinik şüpheli hastaların tanılarının konulabilmesi için görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Taş, bu konuda en önemli yöntemin akciğer tomografisi olduğunu belirtti.

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