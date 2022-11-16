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Bitlis OSB, 55 fabrikanın faaliyete geçmesiyle 7 bin kişiye istihdam sağlayacak

AA

Bitlis OSB, 55 fabrikanın faaliyete geçmesiyle 7 bin kişiye istihdam sağlayacak

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), devletin sağladığı desteklerle fabrikalar için tahsis edilen 55 parselin tamamı doldu, yatırımcılara yeni yer temini için çalışma başlatıldı.

Yatırım teşvikleri destekleme programlarında avantajlı iller arasında yer alan Bitlis, genç nüfusu ve ulaşım imkanlarıyla son zamanlarda yatırımcıların ilgi gösterdiği kentlerden biri haline geldi.

Huzur ve güven ortamının da sağlanmasıyla bölgeye yatırım yapmaya başlayan iş insanları, organize sanayi bölgesinde kendilerine tahsis edilen arsalarda fabrikalarını kurdu.

Kentte 2018 yılına kadar boş bir arazi olan OSB'de, fabrikalar için ayrılan 55 parselin tamamı yatırımcılara tahsis edildi. Bu arsalardan 34'ünde kurulan fabrikalarda 3 bin 100 kişiye istihdam yaratıldı.

- "21 fabrika da gelecek yıl üretime başlayacak"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AA muhabirine, huzur ve güven ortamıyla kentte artık terörü konuşmadıklarını, yatırımların ve önemli projelerin gündemlerinde olduğunu anlattı.

Kente son zamanlarda çok sayıda yatırımcının geldiğini anlatan Çağatay, "4 yıl öncesine kadar boş bir arazi olan birinci OSB'mizdeki 55 parseli bölgemize gelen yatırımcılara tahsis ettik. 1. OSB'de faal olan 34 fabrikada 3 bin 100 kişi çalışıyor. 21 fabrika gelecek yıl faaliyet gösterecek. 55 parselin tamamında çalışan sayısı 7 bin kişi olacak. Bu projeler kentimizde işsizliğin azalmasına katkı sağlayacak. Gençlerimiz kendi illerinde çalışma imkanı bulacak." diye konuştu.

Çağatay, yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla ikinci OSB için de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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