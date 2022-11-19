Kaymakam Özçelik, Kolludere köyünü ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kolludere köyünü ziyaret etti.



Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığına geçen Özçelik, Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Şaban Savar'dan karakol ve bölge hakkında bilgi aldı.



Askerlerle de sohbet eden Özçelik, daha sonra köyde devam eden kilitli parke, yol çalışmasını inceledi.

Kolludere Köyü Muhtarı Cengiz İnan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Özçelik, yolun bir an önce bitirilerek vatandaşın hizmetine açılması talimatı verdi.

Özçelik'e, Cumhuriyet Savcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.