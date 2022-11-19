Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Adilcevaz Spor Salonu
Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demiröz
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş, Ahmet Metehan Tetik)
Spor Toto : Bozidar, Yüksel, Çağatay, Ali Deniz, Muhammed, Pavel (Azizcan, Batuhan, Özkan, Doğan, Amel, Yiğit)
Setler: 25-23,-21-25, 25-23, 16-25, 15-06
Süre: 140 dakika (28, 27, 35, 33,17)
BİTLİS (AA) - Voleybol'da AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında TÜRŞAD, evinde Spor Toto'yu 3-2 yendi.