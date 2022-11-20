Adilcevaz'dan 75 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde eğitimlerinde başarılı olan 75 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderildi.

Adilcevaz Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin hazırladığı projeyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde okul başarı sıralaması yüksek olan 75 öğrenci için gezi programı düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca desteklenen gezi kapsamında öğrenciler, Çanakkale ve İstanbul'daki tarihi, turistik ve kültürel yerleri tanıma fırsatı bulacak.

Gezide öğrencilere, 7 öğretmen, 3 personel ve 2 lisanslı rehber eşlik edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alparslan Arıkbaş, gezinin 5 gün süreceğini belirterek, "Öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlamayı ve gezdirmeyi planlıyoruz. Projenin hayata geçmesinde emekleri olan Kaymakamımız İsmail Demir, Belediye Başkanımız Necati Gürsoy, dernek başkanı Çetin Boz ve Ankara Proje Destek Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Günay'a teşekkür ederim." dedi.

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