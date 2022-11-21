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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis İl Özel İdaresi'nin 250 milyon liralık bütçesi kabul edildi

AA

Bitlis İl Özel İdaresi'nin 250 milyon liralık bütçesi kabul edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Özel İdaresi'nin 2023 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi'nde yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine katılan Vali Oktay Çağatay, meclis üyelerinin Bitlis tarihinin en yüksek bütçesini hazırladığını söyledi.

Kabul edilen 250 milyon liralık bütçenin gelecek yıl daha da artacağını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Her yıl ciddi anlamda kaynak temin ediyoruz. Devletimiz bizi her zaman destekliyor. Bu bütçe artacaktır. Rekor üstüne rekor kıracağız. 2022'de 200 milyon liranın üzerinde yatırım bütçesi kullandınız. Bu tarihimizdeki yine en yüksek yatırım. 357 proje gerçekleştirilmiş. 350 köyümüz var. Her köye bir proje düşmüş. 750 bin metrekare kilitli parke, asfalt, ikinci kat asfaltlamalar yapılmış. Her köye dokunmuşuz. Alandasınız ve Kaymakamlarla istişare halinde çalışarak çok güzel hizmetler üretiyorsunuz, eksiklikleri görüyorsunuz. Yerinde harcama yapıyorsunuz. Neticede 200 milyon liranın üzerinde muazzam bütçeyi kullandık."

Bitlis'te en uzun süre görev yapan bir vali olduğunu belirten Çağatay, bu sürede kentteki değişimleri bizzat gördüğünü kaydetti.

Bitlis Deresi üzerindeki sıkıntıları gidermek için 2019'da Hanedan Oteli binasını yıktıklarını anımsatan Çağatay, şunları kaydetti:

"Derenin üzeri açılınca şehre bir hava geldi. Cumhurbaşkanımızın bu konuda verdiği talimatı üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, 3 kez Bitlis'e geldi. Çalışmaları bizzat takip etti, bize talimat verdi. Biz de çalışarak muhteşem bir Bitlis oluşturuyoruz. Kışa girmeden beton işini bitireceğiz. İlkbaharda peyzaj işini yapacağız. Haziran ve temmuz ayında Bitlis'i, Türkiye ve dünyaya armağan edeceğiz. Kent merkezinde bunu hak eden bir alt yapı varmış. Ecdat 1400 metre uzunluğundaki derenin üzerine 10 tarihi köprü yanına hamam, han ve cami yapmış. Bu eserleri binaların altından çıkardık."

Bitlis'in tur programına alınması için tur operatörlerini kente davet ettiklerini anlatan Çağatay, "Aynı Mardin ve Şanlıurfa gibi milyonlarca turisti burada ağırlayacağız. Tabi bu ciddi bir gelir ile Bitlis çarşısının tarihiyle gerçek kimliğine kavuşması demek. Bu bize nasip olacak. Özel idarenin oradaki rolü çok yüksek." dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ise gerçekleştirdikleri yatırımlarda kendilerine her zaman destek sunan Vali Çağatay'a teşekkür etti.

İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç de hazırladıkları bütçe hakkında Çağatay'ı bilgilendirdi.

Ardından meclise sunulan bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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