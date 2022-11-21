Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, telefon bağlantısıyla öğrencilere seslendi:

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BİTLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis'te düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programına telefonla bağlanarak, gençlere hitap etti.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) merkezi konferans salonunda düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programı kapsamında, sanatçı Metin Şentürk, öğrencilerle söyleşi yaptı, konser verdi.

Katar'dan programa telefonla bağlanarak öğrencileri selamlayan Bakan Kasapoğlu, bu tür buluşmaların ve çalışmaların anlamlı olduğunu söyledi.

Faaliyetlere katılan öğrencilere teşekkür eden Kasapoğlu, "İnşallah bundan sonra talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gençlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Hem sınavlarında hem de bundan sonraki faaliyetlerinde herkese başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise geleceğin teminatı gençlerle bir arada olmak istediklerini belirtti.

Öğrencilerin programa ilgi göstermesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Elkatmış, şunları kaydetti:

"Öğrencilik hayatınızda ve günlük yaşamınızda bu tür aktivitelerin motivasyonunuzu artıracağına inanıyoruz. İnşallah daha çok etkinlikler hazırlayarak devamını sağlayacağız. Bu kapsamda gerek bakanlığımızın tüm tesislerinde gerekse üniversitemizin her alanında sizler için bütün imkanları seferber edilerek aile ortamını aratmayacak organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Gönlü güzel ender sanatçılarımız arasında bulunan ülkemizin yetiştirdiği önemli ses sanatçısı Metin Şentürk'ün güçlü yorumunu büyük bir keyifle dinlemenizi diliyorum. Bu güzel gecede bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim."

Etkinliğe, BEÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Atlı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yöneticileri ve personeli, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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