AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar'ın Öğretmenler Günü mesajı

BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Taşar, ülkenin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelesinde en büyük güç kaynağı olan nesillerin, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmesinde öğretmenlerin en önemli görevi üstlendiğini belirtti.

Öğretmenlerin çocukları eğitmek ve hayata hazırlamak gibi kutsal bir görev icra ettiğini kaydeden Taşar, şunları kaydetti:



"Öğretmenlerimizin icra ettiği kutsal görev sadece çocuklarımızı eğitmek ve geleceğe hazırlamakla sınırlı olmayıp bir milletin kaderini, tarihini, kültürünü ve geleceğini inşa etmek anlamına da gelmektedir. Uzun yıllardır eğitim camiasının içinde bulunan biri olarak öğretmenlerimizin taşıdığı misyonu yakından biliyorum. Kıymetli öğretmenlerimizin medeniyetimizin ihyasındaki kurucu unsurlar olarak yer aldığına ve alması gerektiğine canı gönülden inanarak tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle uzun ve meşakkatli bir yolda dünden bugüne hizmet aşkı ve şuuru ile bu kutsal görevi yerine getiren tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

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