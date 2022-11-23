Bitlis'te öğrenciler söyledikleri şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği şarkılar, diyaliz hastalarına moral oldu.

Bitlis Devlet Hastanesi idarecileri, haftanın belli günlerinde diyaliz ünitesine gelen hastalara destek olmak amacıyla müzik etkinliği düzenlemek için lisenin yöneticileriyle görüştü.

Bunun üzerine, müzik öğretmeni Gülistan Çimen İlci ile hastanenin diyaliz ünitesine gelen 12 öğrenci, tedavi gören hastalar için şarkı ve türküler seslendirdi.

Öğretmen ve öğrenciler, daha sonra hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başhekim Yardımcısı Ali Aker, gazetecilere, hastaların bazen haftanın 5 günü diyaliz makinesine bağlanmalarının sosyal hayatlarını etkilediğini söyledi.

Diyaliz hastalarının zamanlarının büyük bölümünü serviste geçirdiğini anlatan Aker, şöyle konuştu:

"Tedaviler sadece tıbbi manada ilaçla olmuyor. İnsanların psikolojik durumlarını da dikkate almak lazım. Onların psikolojik durumlarını yükseltmek amacıyla etkinlik yaptık. Tıbbi tedavinin yanında moral olsun diye bu tür etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Bugün de diyaliz hastalarına dikkati çekmek ve gidemedikleri sosyal etkinlikleri bir nebze de olsa ayaklarına getirip mutlu olmalarını sağlamak istedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Müzik öğretmeni İlci de farkındalık oluşturmak için diyaliz merkezine geldiklerini belirterek, "İki ay önce diyaliz merkezinde kayınpederimi kaybettik. Bu nedenle katıldığımız etkinlik benim için çok anlamlı oldu. Açıkçası gelmekte zorlandım ama umarım iyi gelmiştir." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammet Sipan ise hastalar için konser verdiklerini ifade ederek, "Kendilerini mutlu hissetmeleri güzel etki yarattı. Biz de onlara destek vermekten mutluluk duyduk. Hastaların kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." dedi.

Yaklaşık 8 yıldır diyaliz ünitesine gelen hasta Sabiha Argut, çok güzel bir etkinliğin düzenlendiğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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