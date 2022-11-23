Bitlis Valisi Çağatay'dan kuduz nedeniyle ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay, Kaymakam İsmail Demir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Talet Avşar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci ile Göldüzü köyüne gitti.

Erçetin'in yakınlarına taziyelerini iletip başsağlığı dileyen Çağatay, acılı aileyle bir süre görüştü.



Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan 11 yaşındaki Mustafa Erçetin, müdahalelere rağmen 9 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

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