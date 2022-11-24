Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sümeyra Yaşar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Ahlat Kaymakamlığına vekaleten bakan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ise öğretmenlerin gününü kutladı, görevlerinde başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın da konuşma yaptığı törende, şiirler okundu, oratoryo, tiyatro gösterileri sunuldu, yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Aday öğretmenlerin yemin etmesiyle sona eren programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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