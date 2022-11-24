Ahlat'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel ve benzeri risk artırıcı faktörlerle mücadele de alınacak önlemler değerlendirildi.

Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri ile aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede planlanan çalışmaların konuşulduğu toplantı, görüşlerin dile getirilmesiyle sona erdi.



Toplantıya, Ahlat Kaymakamlığına vekalet eden Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, İlçe Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler ve kurum amirleri katıldı.



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