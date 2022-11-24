Göç İdaresi Başkanı Ünlü Ahlat'ı ziyareti etti

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BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Başkan Ünlü, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Çoban, Ünlü'ye Ahlat bastonu hediye etti.

İlçede çeşitli incelemelerde bulunan Ünlü ve Çağatay, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Ünlü'ye, Ahlat Kaymakamlığına vekalet eden Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve Göç İdaresi Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul eşlik etti.

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