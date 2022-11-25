Hizan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlıkta yapılan toplantıda konuşan Özçelik, toplantının kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlediğini söyledi.
Bu konudaki çözüm önerilerinin de toplantıda değerlendirileceğini belirten Özçelik, "Ümit ediyoruz ki millet olarak hiçbir şekilde onaylamadığımız, geleneklerimizle asla bağdaşmayan kadına şiddet hadiseleri, ülkemizde ve dünyada meydana gelmez." dedi.
Toplantıda, sunumların ardından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar görüşüldü.