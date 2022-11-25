Bitlis'te STK'lerden "Aileni koru, ifsada dur de" açıklaması

BİTLİS (AA) - Bitlis Medeniyet ve Eğitime Destek Platformları ile Türkiye Aile Meclisi üyeleri "Aileni koru, ifsada dur de" temasıyla basın açıklaması yaptı.

Ulu Cami girişinde düzenlenen açıklama, Diyanet-Sen Bitlis Şube Başkanı Behzat Durak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada toplananlar adına açıklamayı okuyan Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, aileye, gençliğe, çocuklara, nesle ve birçok değere yapılan her türlü bozguncu ve sapkın saldırılara karşı olduklarını söyledi.

Gençlerin ahlakını bozmak, ailenin dini ve geleneksel yapısını tahrip etmek için çalışan bozuk zihniyetli güruha karşı dimdik ayakta olduklarını göstermek için toplandıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Dünyayı istedikleri gibi yönetmek için her türlü ifsadı ve sapkınlığı yaymaya çalışan küresel birtakım karanlık güçlerin ve aramızdaki uzantılarının açtığı hayasız bir taarruzla karşı karşıya olduğumuzun bilincindeyiz. İnsanlık düşmanı bu bir avuç kapitalist sermaye sahipleri, aile yapımızı, ahlakımızı, değerlerimizi ve neslimizi tahrip etmek için ne tür saldırı yaptığını ve emellerine kavuşmak için birtakım dernek ve örgütlenmelere milyon dolarla finansman sağladıklarını biliyoruz."

Açıklama, müftü yardımcısı Abdullah Temizkan'ın dua etmesiyle sona erdi.

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