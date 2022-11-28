Tatvan'da 300 dönüm alana yapılacak mesire alanının birinci etabı tamamlandı

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BİTLİS (AA) - Tatvan Belediyesince 300 dönüm alana yapılması planlanan mesire alanının 150 dönümden oluşan birinci etabı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Çağlayan ile Yeşil Mezra mahalleleri arasındaki alanda incelemelerde bulanan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, birinci etapta yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun alanları, çocuk bakım odaları, mescitler, lavabolar, mangal yerleri, şelale, çeşmeler ve yeşil alanların yer aldığını söyledi.

Alanda kamp yerleri ve çiftlik hayvanlarının bulunduğu alanların da olacağını belirten Geylani, şunlar kaydetti:

"Mesire alanını ana yola kadar ulaştırmayı ve Van Gölü sahili ile birleştirmeyi hedefliyoruz. Şu an birinci etabını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Ailelerin çok güzel zaman geçirebilecekleri, çocukların eğlenebileceği, dağ yürüyüşlerinin yapıldığı, amfisinde etkinliklerin düzenlenebileceği çok güzel bir alanı ilçemize kazandırmış olduk. İnşallah ikinci etabının da tamamlanmasıyla bölgenin yıldızı olacak ve Bitlis'in yanı sıra bölgemizin tamamına hitap edecek."

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